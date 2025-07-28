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16:05, 28 июля 2025Моя страна

«Зуб дьявола» нашли в российском лесу

В Кировской области найден «зуб дьявола»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Blagojemark / Wikimedia

В лесах Кировской области обнаружен гриб Hydnellum peckii (гиднеллум Пека), также известный как «клубника со сливками» или «зуб дьявола». На публикацию, появившуюся в соцсетях, обратило внимание издание «Вятка-на-Сети».

Гриб отличается яркой мраморной шляпкой с каплями красной жидкости. Их часто называют клубничным джемом, отсюда и название «клубника со сливками». Это редкая для кировских лесов находка, так как гриб более типичен для хвойных лесов Европы, Северной Америки и Азии.

Он несъедобен из-за твердой структуры и горького вкуса.

Ранее такой же гриб нашли в Свердловской области. Местная жительница, которая нашла гриб, рассказала, что давно не видела его в уральских лесах. «Наконец-то полезло много гиднеллума Пека, два года он молчал, выдавая лишь единичные экземпляры. И в целом гиднеллума разного очень много. Оранжевый, ржавичный, голубой. Очень красиво. Встречаются моховики желто-бурые и сосновые подосиновики», — заявила россиянка.

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