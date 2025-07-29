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03:53, 29 июля 2025Россия

Алаудинов рассказал о попытках ВСУ «всеми силами» остановить ВС РФ на одном направлении

Алаудинов: ВСУ всеми силами пытаются остановить продвижение РФ в направлении Сум
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всеми силами пытаются остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на сумском направлении. Получается, пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум», — рассказал он, отметив, что ВСУ беспрерывно пытаются выбить ВС РФ на данном участке, однако продвижение российских подразделений ведется «в круглосуточном режиме».

По словам Алаудинова, особенная активность противника наблюдается в приграничном районе Сумской области на участке около Теткино.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что ВСУ, выполняя приказ Владимира Зеленского о восстановлении контроля над Кондратовкой в Сумской области, понесли большие потери. Уточняется, что он отдал такой приказ на фоне снижения поддержки Запада.

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