Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 29 июля 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль Темировки в Запорожской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Темировка Запорожской области. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Восток», которые продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Минобороны отчиталось, что бойцы формирований группировки войск «Центр» установили контроль в Новоукраинке Донецкой народной республики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Он также подчеркнул, что Москва на каждом этапе предлагала Киеву остановить боевые действия, обращая внимание на усугубление для ВСУ ситуации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам. За что?

    Кремль выразил сожаление из-за действия Европы

    Российского пловца дисквалифицировали за допинг

    Песков назвал цели ударов по Украине

    ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз на лодке волонтера

    Шаляпин отреагировал на звание альфонса

    Украина запустила по российским объектам крылатую ракету большой дальности

    Россиянин получил шесть лет колонии из-за гречки

    Российские онкологи спасли пациента с гигантской опухолью

    Обвиняемых по делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр» оставили в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости