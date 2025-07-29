Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль Темировки в Запорожской области

Российская армия взяла под контроль село Темировка Запорожской области. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Восток», которые продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Минобороны отчиталось, что бойцы формирований группировки войск «Центр» установили контроль в Новоукраинке Донецкой народной республики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Он также подчеркнул, что Москва на каждом этапе предлагала Киеву остановить боевые действия, обращая внимание на усугубление для ВСУ ситуации.