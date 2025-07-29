Бывший игрок «Вашингтона» оценил побившего его рекорды Овечкина

Бывший игрок «Вашингтона» Бондра: Овечкин забрал все мои рекорды

Бывший игрок «Вашингтон Кэпиталс» словак Петер Бондра оценил побившего его рекорды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Александра Овечкина. Его слова приводит sportovy.cas.

«Когда Овечкин пришел в "Вашингтон", он забрал все мои рекорды. Я думал, что поезд остановится, но он пронесся насквозь», — заявил Бондра. При этом он отметил, что рекорды и существуют для того, чтобы их превосходили.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018 году Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.