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10:34, 29 июля 2025Спорт

Бывший игрок «Вашингтона» оценил побившего его рекорды Овечкина

Бывший игрок «Вашингтона» Бондра: Овечкин забрал все мои рекорды
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший игрок «Вашингтон Кэпиталс» словак Петер Бондра оценил побившего его рекорды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Александра Овечкина. Его слова приводит sportovy.cas.

«Когда Овечкин пришел в "Вашингтон", он забрал все мои рекорды. Я думал, что поезд остановится, но он пронесся насквозь», — заявил Бондра. При этом он отметил, что рекорды и существуют для того, чтобы их превосходили.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018 году Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.

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