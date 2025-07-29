В Госдуме высказались о череде хакерских атак на российские ресурсы

Боярский заявил о важности информационной безопасности на фоне хакерских атак

Вне зависимости от того, чем занимается организация, она должна поддерживать высокий уровень информационной безопасности своих ресурсов, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Так о череде хакерских атак на сайты российских компаний депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Любые бизнес-процессы на сегодняшний день так или иначе завязаны на использовании информационных технологий. В этом смысле крупные наши игроки уделяют этому больше внимания, а малый и средний бизнес гораздо меньше внимания уделяют этим вопросам. Поскольку и разбираются в них не до конца, и не закладывают в свои бюджеты развития необходимость соответствующие мероприятия проводить», — поделился Боярский.

Депутат добавил, что российские компании продолжат сталкиваться с подобными вызовами и угрозами в новой цифровой реальности.

«О последствиях и масштабах этих атак рано судить. Их прокомментируют специалисты соответствующих служб и сами компании. В любом случае хочется пожелать удачи нашим специалистам, которые трудятся, чтобы эти угрозы купировать и предотвращать», — заключил он.

Ранее сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке. Сообщалось, что из-за кибернападения пропала база пациентов. Отмечалось, что медики вручную ведут запись приема. Также в этот день хакеры атаковали известную сеть аптек «Столички». Пресс-служба компании заверила, что работу аптек восстановят в кратчайшие сроки.

