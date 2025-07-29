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18:28, 29 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о череде хакерских атак на российские ресурсы

Боярский заявил о важности информационной безопасности на фоне хакерских атак
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вне зависимости от того, чем занимается организация, она должна поддерживать высокий уровень информационной безопасности своих ресурсов, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Так о череде хакерских атак на сайты российских компаний депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Любые бизнес-процессы на сегодняшний день так или иначе завязаны на использовании информационных технологий. В этом смысле крупные наши игроки уделяют этому больше внимания, а малый и средний бизнес гораздо меньше внимания уделяют этим вопросам. Поскольку и разбираются в них не до конца, и не закладывают в свои бюджеты развития необходимость соответствующие мероприятия проводить», — поделился Боярский.

Депутат добавил, что российские компании продолжат сталкиваться с подобными вызовами и угрозами в новой цифровой реальности.

«О последствиях и масштабах этих атак рано судить. Их прокомментируют специалисты соответствующих служб и сами компании. В любом случае хочется пожелать удачи нашим специалистам, которые трудятся, чтобы эти угрозы купировать и предотвращать», — заключил он.

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Ранее сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке. Сообщалось, что из-за кибернападения пропала база пациентов. Отмечалось, что медики вручную ведут запись приема. Также в этот день хакеры атаковали известную сеть аптек «Столички». Пресс-служба компании заверила, что работу аптек восстановят в кратчайшие сроки.

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