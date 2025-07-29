Назван главный производитель смартфонов в Китае

Canalys: Huawei стала лидером рынка Китая, Apple — на 5 месте

Корпорация Huawei оказалась лидером китайского рынка смартфонов во втором квартале 2025 года. Об этом сообщается в отчете Canalys.

Местного IT-гиганта назвали главным производителем смартфонов в регионе, он получил долю 18,8 процентов рынка с 12,2 миллионами поставленных устройств. На втором месте оказалась Vivo — 17 процентов рынка и 11,8 миллионов девайсов. Третьим по объемам продаж производителем стала Oppo, которая получила долю 16 процентов, отгрузив на рынок 10,7 миллионов гаджетов.

Американская Apple заняла пятое место, несмотря на то, что показала хорошие продажи. Компания отгрузила на рынок 10,1 миллионов смартфонов, получив долю 15 процентов. Поставки Apple выросли на 4 процента в годовом исчислении — по этому показателю ее опережает только Huawei с ростом 15 процентов.

«Рынок смартфонов материкового Китая демонстрирует умеренный рост по итогам года и, как ожидается, превзойдет по темпам роста мировой рынок в 2025 году», — заявила аналитик Canalys Эмбер Лю. Apple удалось закрепиться благодаря скидкам на iPhone 17, однако давление местных компаний оказалось довольно сильным. При этом, несмотря на рост Huawei и Apple, во втором квартале китайский рынок смартфонов сократился на 4 процента.

Ранее аналитики TrendForce предсказали бум продаж складных смартфонов в 2026 году. Отчасти повышенный интерес потребителей будет вызван выходом первого складного iPhone.