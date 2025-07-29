Экс-депутат Рады Олейник: Ермак ведет тетрадь с откатами западным лидерам

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят много времени вместе и «спят в одном бункере», поскольку у них много компромата друг на друга и они объединены «коррупционной тайной». Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, Ермак держит «общак» и является личным «кошельком» Зеленского. Экс-депутат отметил, что у главы офиса президента также имеется тетрадь, в которую он записывает суммы откатов западным лидерам.

«Ермак ведет учет, причем в тетрадь. Электронный учет можно взломать, а тетрадка более надежна. Там указаны суммы, которые Украина передавала западным лидерам в качестве отката. Там европейцы, американцы. Все это документально оформлено у Ермака», — сказал Олейник.

Ранее британская газета Financial Times рассказала о необычных отношениях Зеленского и Ермака. «Отношения между двумя мужчинами выходят за рамки работы. Они спят рядом друг с другом в бункере», — пишет издание.

