Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:03, 29 июля 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады рассказал о коррупционных тайнах главы офиса Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: Ермак ведет тетрадь с откатами западным лидерам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят много времени вместе и «спят в одном бункере», поскольку у них много компромата друг на друга и они объединены «коррупционной тайной». Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, Ермак держит «общак» и является личным «кошельком» Зеленского. Экс-депутат отметил, что у главы офиса президента также имеется тетрадь, в которую он записывает суммы откатов западным лидерам.

«Ермак ведет учет, причем в тетрадь. Электронный учет можно взломать, а тетрадка более надежна. Там указаны суммы, которые Украина передавала западным лидерам в качестве отката. Там европейцы, американцы. Все это документально оформлено у Ермака», — сказал Олейник.

Ранее британская газета Financial Times рассказала о необычных отношениях Зеленского и Ермака. «Отношения между двумя мужчинами выходят за рамки работы. Они спят рядом друг с другом в бункере», — пишет издание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский поезд попал под удар дрона ВСУ в российском регионе

    НАТО заподозрили в подготовке провокации против Калининградской области

    Взвод ВСУ сдался в плен в Днепропетровской области

    ВСУ снова атаковали Ленинградскую область

    Экс-депутат Рады рассказал о коррупционных тайнах главы офиса Зеленского

    Раскрыто влияние погодных условий на траты россиян

    Телезвезда с калоприемником снялась в бикини

    Самая ревнивая женщина в мире придумала для мужа ежедневный тест на верность

    Россиянам рассказали о штрафах при сдаче жилья

    Еще один российский регион попал под удар украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости