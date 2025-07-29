Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:42, 29 июля 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии заявила о тяжелом положении Вучича

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что правительство Вучича висит на волоске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Правительство президента Сербии Александра Вучича «висит на волоске», а сам он находится в тяжелом положении. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске», — заявила Кнайсль.

Она отметила, что сербский лидер «выступает с драматичными заявлениями о том, что против него готовится государственный переворот», однако затем демонстрирует «примирительный тон» по отношению к Брюсселю. При этом экс-глава австрийского МИД подчеркнула, что не намерена осуждать Вучича, так как он оказался «в крайне сложном положении».

Ранее президент Сербии опроверг слова министра по вопросам европейской интеграции республики Неманьи Старовича, заявившего о готовности Белграда полностью поддержать санкции Евросоюза против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам

    Раскрыты подробности ночного удара ВС России по Днепропетровской области

    Невролог рассказал об опасном последствии пандемии

    Завербованного за границей для теракта в России иностранца задержали

    Россияне раскрыли отношение к курортным романам

    Популярная певица отказалась от концерта в России из-за давления Запада

    В МИД ответили на идею покупки США Командорских островов у России

    Работающие россияне пожаловались на отсутствие помощи при стрессе

    Раскрыты страны для путешествий россиян с идеальным английским

    Обещание ЕС купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов назвали фантастикой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости