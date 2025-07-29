Экс-глава МИД Австрии заявила о тяжелом положении Вучича

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что правительство Вучича висит на волоске

Правительство президента Сербии Александра Вучича «висит на волоске», а сам он находится в тяжелом положении. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске», — заявила Кнайсль.

Она отметила, что сербский лидер «выступает с драматичными заявлениями о том, что против него готовится государственный переворот», однако затем демонстрирует «примирительный тон» по отношению к Брюсселю. При этом экс-глава австрийского МИД подчеркнула, что не намерена осуждать Вучича, так как он оказался «в крайне сложном положении».

Ранее президент Сербии опроверг слова министра по вопросам европейской интеграции республики Неманьи Старовича, заявившего о готовности Белграда полностью поддержать санкции Евросоюза против России.