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05:01, 29 июля 2025Из жизни

Гиена напала на испражнявшегося мужчину

В Индии мужчина вышел в лес по нужде и едва не стал жертвой гиены
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alan J. Hendry / Unsplash

Мужчина в Индии отбился от гиены, напавшей на него ночью в лесу. Об этом сообщает Free Press Journal.

Инцидент произошел в округе Панна штата Мадхья-Прадеш. 35-летний Чхоте Адиваса проснулся ночью и вышел в лес по нужде. Он испражнялся, когда хищница прыгнула на него из кустов. Несмотря на внезапность и неудобную позицию, мужчина не растерялся и вступил в схватку. Он получил множественные травмы рук и ног.

После продолжительной борьбы Чхоте удалось прогнать животное. Местные жители помогли доставить его в районную больницу, где врачи подтвердили, что его жизни ничего не угрожает.

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Это уже не первый случай нападения диких животных в регионе — ранее здесь фиксировали атаки тигров. Власти штата выплачивают компенсацию в 800 тысяч рупий (около 720 тысяч рублей) семьям жертв нападений хищников.

Ранее в Индии закрыли 18 государственных школ из-за тигрицы, растерзавшей трех местных жителей. Об этом сообщает Money Control. Местные власти заявили, что школы останутся закрытыми до поимки тигрицы.

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