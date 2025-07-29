«Крылья Советов» победили «Краснодар» в матче Кубка России

«Крылья Советов» победили «Краснодар» со счетом 2:1 в матче Кубка России

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Краснодаром» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На десятой минуте счет открыл полузащитник самарцев Джимми Марин. На 12-й минуте счет сравнял хавбек Данила Козлов. На 28-й минуте вновь вывел «Крылья Советов» вперед полузащитник Амар Рахманович.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка России стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

В следующем туре Кубка России «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Крылья Советов» также в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 13 августа.

