Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
3:2
Завершен
Сочи
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Акрон
2:1
Завершен
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Краснодар
1:2
Завершен
Крылья Советов
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Мирра Андреева
0:0
Завершен
Бьянка Андрееску
Монреаль
Даниил Медведев
Завтра
01:30 (Мск)
Далибор Сврчина
Торонто
Андрей Рублёв
Завтра
18:00 (Мск)
Юго Гастон
Торонто
22:48, 29 июля 2025Спорт

«Крылья Советов» победили «Краснодар» в матче Кубка России

«Крылья Советов» победили «Краснодар» со счетом 2:1 в матче Кубка России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» одержали победу над «Краснодаром» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На десятой минуте счет открыл полузащитник самарцев Джимми Марин. На 12-й минуте счет сравнял хавбек Данила Козлов. На 28-й минуте вновь вывел «Крылья Советов» вперед полузащитник Амар Рахманович.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка России стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

В следующем туре Кубка России «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Крылья Советов» также в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 13 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мало не покажется никому». В угрозах Трампа России увидели опасность для всего мира

    Стало известно об ударе хуситов по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

    Российский баскетболист раскрыл подробности задержания во Франции

    Агент Секретной службы США пытался взять с собой жену

    На Украине мобилизовали дворника

    В Ростовской области при атаке дронов получили повреждения более 50 квартир

    Трамп высказался об участии в саммите G20 в ЮАР

    В США прокомментировали информацию СВР о «выборах» президента Украины

    «Крылья Советов» победили «Краснодар» в матче Кубка России

    При атаке дрона на российское село погиб мирный житель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости