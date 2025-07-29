Легионер РПЛ высказался о возвращении России на международную арену

Словенский футболист Тичич поддержал возвращение России на международную арену

Словенский футболист Лука Вешнер Тичич, выступающий за «Пари Нижний Новгород», высказался о возможном возвращении России на международную арену. Его слова передает «РБ Спорт».

«Больше тех, кто за возвращение, как мне кажется. Но не могу говорить за всех. Лично я, конечно, поддерживаю. Это спорт. Для тех, кто играет здесь, это было бы очень здорово», — заявил Тичич, добавив, что хотел бы играть в Лиге чемпионов и других международных турнирах.

Тичич выступает в России с лета 2024 года. В Российской премьер-лиге он провел 22 матча, отметившись одной результативной передачей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.