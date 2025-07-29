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09:29, 29 июля 2025Путешествия

Массовое задержание поездов произошло в России из-за атаки БПЛА

РЖД: В Ростовской области задерживаются 11 поездов из-за атаки беспилотников
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В России массово задержались пассажирские поезда после атаки беспилотников. Об этом сообщает РЖД в официальном Telegram-канале.

Задержание 11 поездов в Ростовской области произошло из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 29 июля. На данный момент с опозданием идут поезда из Новокузнецка в Кисловодск, ЕкатеринбургАдлер, из Челябинска и Казани в Новороссийск. Из Адлера задерживаются поезда до столицы Свердловской области и Читы. Также опаздывают составы со станции Имеретинский Курорт до Уфы и Саратова, из Анапы до Красноярска.

По данным РЖД, максимальное время задержки составляет до пяти часов. Пассажиров, которые едут маршрутами дальнего следования и задержатся в пути более чем на четыре часа, обеспечат питанием.

Ранее в сети появились кадры полыхающей железнодорожной станции в Сальске в Ростовской области. Также под удар попал пассажирский поезд №59 Новокузнецк-Кисловодск.

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