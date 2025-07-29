Полыхающую после атаки ВСУ железнодорожную станцию в российском регионе сняли на видео

Полыхающую после атаки ВСУ ростовскую железнодорожную станцию сняли на видео

В сети появились кадры полыхающей железнодорожной станции в Сальске в Ростовской области, которая загорелась после атаки беспилотников. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах виден мощный пожар, разгоревшийся на станции. Он продолжает распространяется, ситуацию усугубляет ветер.

Ранее в сети появились другие кадры пожара в Ростовской области, который возник после атаки беспилотников ВСУ.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на вторник, 28 июля, в результате чего на железнодорожной станции в Сальске произошел пожар, также под удар попал пассажирский поезд. Жертвой атаки стал один человек.

По данным Минобороны, над Ростовской областью за ночь удалось перехватить 22 беспилотника. Всего над Россией за ночь сбили 74 дрона, под удар также попали Брянская, Смоленская, Калужская и Ленинградская области.