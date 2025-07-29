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07:37, 29 июля 2025Россия

Возникший после атаки ВСУ в российском регионе мощный пожар сняли на видео

Пожар в Ростовской области после атаки беспилотников ВСУ сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростовской области

В сети появились кадры мощного пожара, возникшего после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно, что пожар, разгорающийся на горизонте, такой силы, что от него идет высокий язык пламени. Звуков взрывов на видеозаписи нет.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на вторник, 28 июля, в результате чего на железнодорожной станции в Сальске произошел пожар и под удар попал пассажирский поезд. Жертвой атаки стал один человек.

По данным Минобороны, над Ростовской областью за ночь удалось перехватить 22 беспилотника. Всего над Россией за ночь перехватили 74 дрона, под удар также попали Брянская, Смоленская, Калужская и Ленинградская области.

ЖЗЛ
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