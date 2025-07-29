Муцениеце похвасталась деталью интерьера за полмиллиона рублей

Актриса Агата Муцениеце купила гардероб более чем за полмиллиона рублей

Актриса Агата Муцениеце похвасталась гардеробом более чем за полмиллиона рублей. О покупке новой мебели артистки сообщает Telegram-канал «Звездач».

В соцсетях актриса показала просторный желто-серый шкаф с несколькими створками, где будет храниться одежда. По данным авторов публикации, мебель обошлась Муцениеце в 594,3 тысячи рублей вместе с установкой.

«Эта сумма включает сам шкаф за 531 тысячу, доставку за 10 тысяч и установку за 53 тысячи», — уточняется в сообщении. Этот гардероб дополнит интерьер гостевого домика на загородном участке артистки.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что хочет высадить рябину и сирень на своем дачном участке. Звезда призналась, что давно хотела обзавестись собственной дачей и она счастлива, оттого что у нее с детьми появилось новое место для отдыха. При этом, отметила Муцениеце, стройка на даче еще продолжается.