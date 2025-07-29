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05:41, 29 июля 2025Бывший СССР

На Украине нашли необычный способ избежать мобилизации

Военблогер Рожин: Украинцы начали ходить с лопатами, чтобы отбиваться от ТЦК
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинцы начали ходить с лопатами, чтобы отбиваться от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). О необычном способе избежать мобилизации рассказал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В Харькове ухилянты теперь ходят с лопатами, чтобы отбиваться от людоловов. Реалии "свободной" Украины», — написал он.

Военблогер отметил, что схожий инцидент произошел в Ковеле Волынской области, где мужчина лопатой разогнал толпу «людоловов».

До этого в Полтаве местные жители заблокировали автобус ТЦК, позволив части мобилизованных сбежать. Военкомат подал обращение по этому поводу в Службу безопасности Украины (СБУ).

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