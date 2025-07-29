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15:19, 29 июля 2025Наука и техника

На Западе оценили новый российский тяжелый «Штурм»

MWM: Россия достигла важного прогресса в создании тяжелого робота «Штурм»
Иван Потапов
Иван Потапов
Танки Т-72Б3. Архивное фото

Танки Т-72Б3. Архивное фото. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Уралвагонзавод» достиг прогресса в создании тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм». Со своей оценкой перспектив новой российской боевой техники выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на недавние сообщения российских СМИ, в которых рассказывалось о создании на базе шасси танка Т-72 роботизированного штурмового комплекса. «Изображения и видеозаписи роботизированного комплекса, находящегося на испытаниях, ранее не публиковались, и их обнародование потенциально указывает на то, что в разработке достигается важный прогресс», — пишет журнал.

Издание отмечает, что после серьезной модификации Т-72 был «преобразован в беспилотную штурмовую машину, которая предназначена для действий вместе с машинами управления и контроля на передовой, чтобы возглавлять наступление на хорошо защищенные позиции противника, минимизируя риски для личного состав». Издание отмечает, что по части вооружения «Штурм» напоминает Т-72, однако более приспособлен для ведения боев в городских условиях, для чего получил бульдозерный отвал, позволяющий расчищать встречающиеся на пути завалы и баррикады.

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В издании допускают, что в качестве командной машины для управления группой «Штурмов» может использоваться танк Т-14 «Армата».

В мае 2021 года РИА Новости со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что компания «Уралвагонзавод» начала создание опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боев в городских условиях.

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