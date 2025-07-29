«Назад все едем с багажом». В России опубликовали разговор брата Ермака перед якобы поездкой за наркотиками в Афганистан

РИА Новости обнародовало беседу Ермака с помощницей до поездки за наркотиками

В России опубликовали запись беседы Дениса Ермака — младшего брата главы офиса украинского президента Андрея Ермака. На ней он обсуждает с помощницей Натальей Кузьменко покупку билетов и бронь отелей якобы перед поездкой в Афганистан за партией наркотиков для руководства Украины.

На записи слышно, как Ермак просит у собеседницы заказать три билета на рейс в Кабул с одним багажом на троих. «Туда едем два человека без багажа и с ручной кладью, один — с багажом. А назад все едем с багажом», — договаривается брат украинского политика с помощницей. Также Ермак просит Кузьменко забронировать «приличные» номера для всех троих — для каждого человека отдельно.

В ходе разговора он не уточняет, куда именно отправляется. Согласно информации РИА Новости, родственник сторонника Зеленского планирует посетить Афганистан с двумя попутчиками.

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Брата Ермака заподозрили в закупке наркотиков в Афганистане для властей Украины

Младшего брата Андрея Ермака Дениса подозревают в закупке наркотиков для руководства Украины. Он, по информации источника РИА Новости, ездил за запрещенными веществами летом 2024 года в Афганистан.

Так, в качестве доказательств собеседник агентства обнародовал снимки билетов и паспорта Ермака, который с июня 2022 года и по сей день служит в Главном управлении разведки Украины. Источник уточнил, что наркотические средства были вывезены из Афганистана в багаже попутчиков Ермака — Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими.

При этом собеседник РИА Новости предоставил договор страхования брата украинского политика перед поездкой за рубеж, в котором в графе «цель визита» были указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Страховая сумма поездки равнялась 30 тысячам евро.

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Поставщиков наркотиков для Зеленского обвинили в получении доли

Государства, оказавшие содействие Денису Ермаку в провозе наркотиков на территорию Украины, скорее всего, получили долю за это. Ситуацию прокомментировал участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Вероятно, они имеют свою долю. Те страны, а точнее те, кто занимается этим вопросом, ведь наркотрафики проходят через все страны. И поэтому тут ничего удивительного Владимир Олейник участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады

Он также заметил, что запрещенными веществами представители власти Украины «балуются системно».

Олейник не в первый раз утверждает, что политическое руководство страны употребляет наркотики. Ранее он заявлял, что последние приказы со стороны главы государства Владимира Зеленского отличаются все большей нелогичностью из-за того, что политик страдает от наркозависимости.