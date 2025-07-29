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11:34, 29 июля 2025Забота о себе

Названы наиболее эффективные способы избавиться от скрежета зубов

Metro: От скрежета зубов можно избавиться с помощью ночных капп и ботокса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Британский стоматолог Сахил Патель назвал несколько наиболее эффективных способов избавиться от скрежета зубами и не допустить развития вызванных им осложнений, включая головные боли, боли в лице, шее или плечах и расстройства ВНЧС. Его слова приводит издание Metro.

По словам Пателя, перегрузка мышц челюсти из-за бруксизма приводит к ускоренному износу и поломке зубов. Способом избавиться от этой проблемы он назвал использование ночных капп, которые могут смягчить контакт между зубами.

В свою очередь, косметолог Наталья Андреева посоветовала использовать ботокс, который вводится в жевательные мышцы для их расслабления. С его помощью можно снизить интенсивность стискивания челюстей, не влияя на способность жевать и говорить. Также ботокс снижает напряжение в челюсти и интенсивность головных болей, улучшает сон и качество жизни, перечислила она. «Обычно процедуры требуются каждые три-шесть месяцев, в зависимости от силы мышц и индивидуальной реакции», — уточнила Андреева.

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