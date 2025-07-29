Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:49, 29 июля 2025Экономика

Названы самые продаваемые в России марки люксовых автомобилей с пробегом

«Автостат»: Продажи подержанных люксовых автомобилей выросли в РФ на 18 %
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

За шесть месяцев 2025 года в России купили 1 245 подержанных автомобилей класса luxury. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 18 процентов. При этом больше 35 процентов проданных люксовых машин — это Bentley, которую приобрели 441 раз. Кроме того, россияне купили 232 Rolls-Royce и 203 Maserati.

Что касается остальных марок, то было продано 190 подержанных автомобилей Lamborghini, 142 Ferrari и 37 Aston Martin.

В мае жители России приобрели 234 luxury-иномарки с пробегом. Год назад этот показатель был почти на 30 процентов меньше. Впрочем, если сравнивать с апрелем этого года, майские продажи упали на 7,5 процента.

В феврале в РФ продали 176 подержанных автомобилей класса luxury, или на 32 процента больше, чем в последний месяц зимы 2024 года. Относительно января продажи увеличились на 17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это колоссальные ресурсы». В США предложили купить у России большую территорию на Дальнем Востоке. Что об этом известно?

    Жильцам рухнувшего дома в Саратове пообещали компенсацию

    В России одной фразой ответили на идею продать США часть российской территории

    Названы самые продаваемые в России марки люксовых автомобилей с пробегом

    Мэр столицы региона России объявил об уходе с должности

    Раскрыта цена дорогостоящего образа 19-летней невесты Лепса

    Россиянин оставил зловонный «подарок» под окнами мэрии города с одной целью

    Уехавшая во Францию россиянка пожаловалась на излишнюю вежливость местных жителей

    Российский пловец объяснил неудачу на чемпионате мира старческим маразмом

    В России появится пеший маршрут протяженностью около 300 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости