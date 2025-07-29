Названы самые продаваемые в России марки люксовых автомобилей с пробегом

«Автостат»: Продажи подержанных люксовых автомобилей выросли в РФ на 18 %

За шесть месяцев 2025 года в России купили 1 245 подержанных автомобилей класса luxury. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 18 процентов. При этом больше 35 процентов проданных люксовых машин — это Bentley, которую приобрели 441 раз. Кроме того, россияне купили 232 Rolls-Royce и 203 Maserati.

Что касается остальных марок, то было продано 190 подержанных автомобилей Lamborghini, 142 Ferrari и 37 Aston Martin.

В мае жители России приобрели 234 luxury-иномарки с пробегом. Год назад этот показатель был почти на 30 процентов меньше. Впрочем, если сравнивать с апрелем этого года, майские продажи упали на 7,5 процента.

В феврале в РФ продали 176 подержанных автомобилей класса luxury, или на 32 процента больше, чем в последний месяц зимы 2024 года. Относительно января продажи увеличились на 17 процентов.