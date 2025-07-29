Названы самые «змеиные» районы Москвы и Подмосковья

360: Самые змеиные районы Москвы — Битцевский лес, Теплый Стан и Царицыно

Самыми опасными районами с гадюками в столице являются Тропаревский лесопарк, Теплый Стан и Царицыно. Соответствующие локации в Москве и области назвал телеканал «360».

Помимо вышеуказанных районов, пресмыкающихся часто можно встретить в долине реки Сходни в Куркино и реки Сетуни, в районе Кузьминки-Люблино, Долгих прудов, Химкинского заказника, леса у реки Смородинки и Битцевского леса, а также Юго-Западного парка. К самым «змеиным» городским округам Подмосковья относятся Волоколамск, Талдом, Дмитров и Шатура.

При встрече с ядовитой змеей герпентолог и серпентолог Владимир Черлин настоятельно порекомендовал без резких движений и паники отойти от нее подальше, тем самым дав ей спокойно уползти. Чтобы обезопасить себя от укуса, стоит надевать в лес высокие ботинки либо сапоги. При сборе ягод или грибов важно предварительно осмотреть место с помощью прутика — так пресмыкающееся сможет уползти, никого не потревожив. Нападать на ядовитых змей и пытаться расправиться с ними во избежание опасности не стоит. «Укусы чаще всего происходят тогда, когда люди пытаются ловить гадюк. Особенно это касается детей, которым нужно объяснять, как правильно себя вести, и тогда ничего не случится», — пояснил специалист.

При укусе змеи Черлин посоветовал незамедлительно позвонить по телефону 112, пить больше воды и постараться не двигаться. Кроме того, пострадавшему нежелательно нервничать, поскольку в этом случае отравление будет более тяжелым. Черлин подчеркнул, что накладывать жгут нельзя, так как это приведет к ухудшению состояния. Тем, кто склонен к аллергии, эксперт порекомендовал брать в лес таблетки, чтобы при укусе не столкнуться с анафилактическим шоком.

Ранее в июле стало известно, что в Институт Склифосовского в Москве доставили четырех женщин, которые пострадали от укусов гадюк. Все пострадавшие жаловались на отеки и сильные боли.