Оксана Самойлова снялась в прозрачном мини-платье

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя инфлюэнсерша разместила кадры, на которых предстала в расшитом стразами прозрачном платье. Упомянутый наряд, сквозь который частично просвечивалось тело, имел разрез до бедра и глубокое декольте.

Образ звезды дополняло блестящее колье. Кроме того, Самойловой сделали укладку и макияж в стиле смоки айс.

Ранее Самойлова появилась на публике в босоножках в виде уток за десятки тысяч рублей. 37-летняя инфлюэнсерша посетила фестиваль VK Fest, для которого выбрала босоножки итальянского бренда Moschino.

