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18:03, 29 июля 2025Путешествия

Отдыхавшая в Турции туристка оказалась в тюрьме без воды и туалета из-за случайной кражи

The Sun: Туристку из Великобритании обвинили в краже одежды в Турции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Newsflash

Туристка из Великобритании оказалась в тюрьме Турции из-за обвинения в краже одежды. Об этом сообщает издание The Sun.

Зарабатывающая на жизнь стендапом Керис Нелмес отправилась в короткий отпуск в Стамбул. Юмористка посетила магазин одежды бренда Zara, а когда вышла из него, то обнаружила, что случайно забыла оплатить некоторые вещи. «Я сразу же вернулась и передала одежду сотрудникам. Они попросили плату, я согласилась, и менеджер без проблем принял мои деньги», — объяснила британка.

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Затем женщину заперли в комнате персонала. Через несколько часов прибывшие на место сотрудники полиции обвинили ее в краже и настояли подписать документы на турецком языке, которые путешественница не могла прочитать. «Меня поместили в тюремную камеру на 24 часа без еды и туалета. Когда я попросила воды, мне сказали, что меня не понимают», — рассказала Нелмес.

Выяснилось, что на время расследования инцидента комедиантке запретили покидать страну. Туристка, которая не планировала длительный отдых, не смогла позволить себе проживание в Турции, а судебные тяжбы привели к потере ее работы и дохода. «Сейчас со мной все в порядке, меня приютила турецкая семья, которая предоставила мне кров и еду. Я не заслуживаю всех добрых слов от этих людей, но я очень благодарна им», — добавила путешественница.

Посольство Великобритании подтвердило информацию о ходе расследования, а также оказало поддержку стендап-комику.

Ранее британской туристке запретили покидать Турцию из-за разбитой двери душа в отеле Антальи. По сообщению женщины, после допроса ее бросили в тюрьму с 300 мужчинами.

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