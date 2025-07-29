Песков назвал союзников России

Песков: Россия считает Китай, КНДР и Иран союзниками

Россия считает Китай, КНДР и Иран союзниками и согласна с их видением основ мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это наши союзники, это наши партнеры», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что с этими государствами Россия «во многом разделяет видение основ мироустройства». Таким образом он ответил на вопрос о роли, которую Россия отводит этим странам в противостоянии с Западом.

Ранее Песков заявил, что вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в предметном плане не стоит.