Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 29 июля 2025Мир

Песков назвал союзников России

Песков: Россия считает Китай, КНДР и Иран союзниками
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия считает Китай, КНДР и Иран союзниками и согласна с их видением основ мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это наши союзники, это наши партнеры», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что с этими государствами Россия «во многом разделяет видение основ мироустройства». Таким образом он ответил на вопрос о роли, которую Россия отводит этим странам в противостоянии с Западом.

Ранее Песков заявил, что вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в предметном плане не стоит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам. За что?

    Иностранец получил большой срок за попытку ввезти в Россию наркотики в анальном отверстии

    Россиянка проспала свою остановку и стала жертвой смертельного изнасилования

    Кремль выразил сожаление из-за действия Европы

    Российского пловца дисквалифицировали за допинг

    Песков назвал цели ударов по Украине

    ВСУ атаковали перевозившего гуманитарный груз на лодке волонтера

    Шаляпин отреагировал на звание альфонса

    Украина запустила по российским объектам крылатую ракету большой дальности

    Российские онкологи спасли пациента с гигантской опухолью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости