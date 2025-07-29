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12:54, 29 июля 2025Мир

В Кремле высказались о возможности встречи Путина с Трампом

Песков: Вопрос о встрече Путина с Трампом не стоит в предметном плане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в предметном плане не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит этот вопрос», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что «уже не слишком заинтересован в переговорах». Он также сократил 50-дневный срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.

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