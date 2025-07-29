В Кремле высказались о возможности встречи Путина с Трампом

Песков: Вопрос о встрече Путина с Трампом не стоит в предметном плане

Вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в предметном плане не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит этот вопрос», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что «уже не слишком заинтересован в переговорах». Он также сократил 50-дневный срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.