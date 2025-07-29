Полицейские не смогли разговорить прокатившегося на зиплайне осла

Полицейские не смогли разговорить осла, которого хозяин прокатил на зиплайне в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем!».
Хозяин надел на животное спецэкипировку и спустил по 300-метровому канату, натянутому над горным ущельем. Видео, на котором ослик отчаянно перебирает ногами в воздухе, пока его несет над пропастью со скоростью около 40 километров в час, вызвало ожесточенные споры. Представители зоозащитных организаций требуют возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными», утверждая, что подобные действия могли причинить ослу сильнейший стресс.
Однако в правоохранительных органах пока заняли нейтральную позицию.
В ситуации с ослом очевидно, что об увечьях и гибели речи нет. Он добрался от точки А до точки Б живым и, вероятнее всего, здоровым. Во всяком случае, внешне. Конечно, нельзя полностью исключить тот факт, что животное в этот момент могло испытать тяжелейший стресс и, возможно, даже получило психологическую травму. Важно отметить, что эмоциональное потрясение, пережитое ослом, также исключать нельзя
Поскольку осел отказался общаться с полицейскими после поездки, правоохранители допустили, что возможно и обратное: животному «путешествие могло очень понравиться, и оно испытало невероятные, яркие впечатления».
Опросить осла на предмет его истинных впечатлений не представляется возможным. Молчит. Почему? Не знаю... Не исключено, что он просто, что называется, «взял 51-ю». То есть воспользовался 51-й статьей и отказывается свидетельствовать против себя и своего хозяина
Ранее сообщалось, что в Бразилии девятилетний мальчик стал каждый день приезжать в школу верхом на свинье. Гутинью Роша приручил свинью по кличке Ракета и научил ее катать его на спине. Ракета преодолевает путь до школы Роша по грунтовой дороге всего за минуту.