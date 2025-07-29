Полицейские не смогли разговорить прокатившегося на зиплайне осла

В Дагестане осел отказался общаться с полицейскими после поездки на зиплайне

Полицейские не смогли разговорить осла, которого хозяин прокатил на зиплайне в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем!».

Хозяин надел на животное спецэкипировку и спустил по 300-метровому канату, натянутому над горным ущельем. Видео, на котором ослик отчаянно перебирает ногами в воздухе, пока его несет над пропастью со скоростью около 40 километров в час, вызвало ожесточенные споры. Представители зоозащитных организаций требуют возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными», утверждая, что подобные действия могли причинить ослу сильнейший стресс.

Однако в правоохранительных органах пока заняли нейтральную позицию.

В ситуации с ослом очевидно, что об увечьях и гибели речи нет. Он добрался от точки А до точки Б живым и, вероятнее всего, здоровым. Во всяком случае, внешне. Конечно, нельзя полностью исключить тот факт, что животное в этот момент могло испытать тяжелейший стресс и, возможно, даже получило психологическую травму. Важно отметить, что эмоциональное потрясение, пережитое ослом, также исключать нельзя официальный представитель МВД по Дагестану

Поскольку осел отказался общаться с полицейскими после поездки, правоохранители допустили, что возможно и обратное: животному «путешествие могло очень понравиться, и оно испытало невероятные, яркие впечатления».

Опросить осла на предмет его истинных впечатлений не представляется возможным. Молчит. Почему? Не знаю... Не исключено, что он просто, что называется, «взял 51-ю». То есть воспользовался 51-й статьей и отказывается свидетельствовать против себя и своего хозяина официальный представитель МВД по Дагестану

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