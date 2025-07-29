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08:02, 29 июля 2025Из жизни

Порнозвезда рассказала о спасительном пончике во время секса с тысячей мужчин за 12 часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnie_blue_xox

Порнозвезда Бонни Блю рассказала, чего ей стоило переспать с тысячей мужчин за 12 часов. Об этом пишет издание The Times.

«Когда Бонни говорит, какой ценой ей дался мировой рекорд, она звучит как марафонка, выжимающая из себя максимум», — пишет журналистка Дженис Тернер. По словам порнозвезды, ей приходилось думать о поддержании водного баланса, а в середине прерваться, чтобы съесть пончик и восстановить уровень сахара в крови.

«К восьмому часу, — говорит она, — я почувствовала жжение и подумала: воспользуюсь смазкой, но от нее жгло ещё сильнее». Челюсть свело, но Бонни волновала не столько боль, а сколько ее сексуальная репутация

Дженис Тернеравтор интервью Бонни Блю в The Times
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Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.

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