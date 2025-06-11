Переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду лишили главного источника заработка

Австралийскую модель Бонни Блю, которая прославилась секс-марафоном с участием тысячи мужчин, заблокировали на платформе OnlyFans. Об этом пишет The Sun.

Блю заявляла, что получала с OnlyFans около 600 тысяч фунтов стерлингов (64 миллиона рублей) в месяц. Из-за решения платформы она лишилась главного источника заработка. По словам анонимного источника издания, аккаунт порнозвезды удалили за нарушение правил платформы. «Бонни зашла слишком далеко», — отметил он.

Источник связывает блокировку Блю с ее будущим челленджем. Она предложила абитуриентам посоревноваться в том, кто доставит ей лучший оргазм. Победителю порнозвезда пообещала оплатить обучение. Подобные соревнования запрещены политикой платформы.

Также, по мнению источника, OnlyFans могла не понравиться акция, которую не так давно анонсировала порнозвезда. Она планировала установить в помещении стеклянный куб и провести там сутки голой и связанной. Согласно задумке, в течение 24 часов к Блю будут заходить мужчины и делать с ней что угодно. Она назвала этот проект «Контактным зоопарком Бонни Блю». Источник объяснил, что платформа могла расценить это как пропаганду изнасилования.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю решила побить рекорд по количеству половых партнеров за день. 15 июня порнозвезда планирует заняться сексом с двумя тысячами мужчин.

