Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 3 июня 2025Из жизни

Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда заявила о намерении побить свой рекорд

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Бонни Блю

Бонни Блю. Кадр: This Morning / YouTube

Австралийская модель Бонни Блю, которая прославилась секс-марафоном с участием тысячи мужчин, решила побить рекорд по количеству половых партнеров за день. Об этом пишет The Tab.

26-летняя порнозвезда заявила о намерении увеличить количество участников секс-марафона в два раза. 15 июня Блю планирует заняться сексом с двумя тысячами мужчин.

Порномодель уже пригласила на съемки в Лондоне всех, кто желает с ней переспать. По подсчетам The Tab, чтобы успеть заняться сексом с таким количеством мужчин, ей придется потратить на каждого всего 43,2 секунды без перерывов.

Материалы по теме:
«Он был монстром» Легенда порно попал за решетку из-за обвинений в десятках изнасилований. Как он лишился всего?
«Он был монстром»Легенда порно попал за решетку из-за обвинений в десятках изнасилований. Как он лишился всего?
14 сентября 2022
«Не хочу больше видеть твою мерзкую рожу!» Как король Испании увлекся съемками порно, прослыл плейбоем и потерял все
«Не хочу больше видеть твою мерзкую рожу!»Как король Испании увлекся съемками порно, прослыл плейбоем и потерял все
9 апреля 2023
«Я агрессивная и придурочная» Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
«Я агрессивная и придурочная»Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
10 февраля 2023

В январе Бонни Блю заявила, что ей удалось переспать с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. В тот раз каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю арестовали, соответствующее видео стало распространяться в социальных сетях. Многие зрители сразу же заподозрили, что арест на самом деле является очередным рекламным трюком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Челябинская квартира причастного к атакам дронов мужчины попала на видео

    Солдат ВСУ рассказал об обучении у не имеющих боевого опыта западных инструкторов

    В России установили новый необычный рекорд

    Причастный к атакам дронов в России оказался ценителем роскоши

    Российский боец раскрыл отношение ВСУ к раненым сослуживцам

    Британия захотела усилить ядерное присутствие в Европе

    Стало известно о роли Трампа в победе Навроцкого на выборах президента Польши

    Экс-депутат Рады заявил о незнании украинского делегацией Киева в Стамбуле

    Евродепутат предупредил о риске военного конфликта между Россией и ЕС

    Сенат США начнет работу над санкциями против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости