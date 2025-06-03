Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда заявила о намерении побить свой рекорд

Австралийская модель Бонни Блю, которая прославилась секс-марафоном с участием тысячи мужчин, решила побить рекорд по количеству половых партнеров за день. Об этом пишет The Tab.

26-летняя порнозвезда заявила о намерении увеличить количество участников секс-марафона в два раза. 15 июня Блю планирует заняться сексом с двумя тысячами мужчин.

Порномодель уже пригласила на съемки в Лондоне всех, кто желает с ней переспать. По подсчетам The Tab, чтобы успеть заняться сексом с таким количеством мужчин, ей придется потратить на каждого всего 43,2 секунды без перерывов.

В январе Бонни Блю заявила, что ей удалось переспать с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. В тот раз каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю арестовали, соответствующее видео стало распространяться в социальных сетях. Многие зрители сразу же заподозрили, что арест на самом деле является очередным рекламным трюком.

