Появилось видео уничтожения заминированного моста в ЛНР

Уничтожение ВС России заминированного в районе Камышевахи моста попало на видео

Операторы дронов Вооруженных сил (ВС) России уничтожили предварительно заминированный мост в районе поселка Камышевахи Луганской Народной Республики (ЛНР). Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

На видео попали кадры дрона, подлетающего к мосту. За сменой кадра последовал мощный взрыв.

По информации Telegram-канала, эту операцию осуществили операторы дронов 77-го отдельного разведывательного батальона 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Ранее появилось видео полыхающей после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) железнодорожной станции в Ростовской области. В сети распространились и другие кадры пожара в Ростовской области, который возник после атаки беспилотников ВСУ.