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12:42, 29 июля 2025Россия

Россиян возмутил вывешенный рядом с памятником павшим бойцам баннер с пельменями

В Грицово возмутились из-за вывешенного рядом с памятником баннера с пельменями
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Телекомпания Новомосковск» / RuTube

Жителей деревни Грицово в Тульской области возмутил баннер с пельменями, который был вывешен в рамках фестиваля рядом с памятником павшим бойцам Великой Отечественной войны. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

«Пельменный съест» состоялся в российском регионе 26 июля. На мероприятии присутствовал глава администрации Новомосковска Руслан Бутов, он поделился снимком с кулинарного шоу в соцсетях. Однако «Пельменный съест» обрадовал не всех жителей.

Некоторые из пользователей обратили внимание, что баннер с фестиваля перегородил воинский мемориал. На обелиске увековечены имена более 140 жителей деревни, которые не вернулись с фронта. Как утверждают граждане, там же находится братская могила 146 солдат.

На организаторов «Пельменного съеста» пожаловались следователям и в прокуратуру.

Одна из представительниц мероприятия в беседе с Baza отметила, что фестиваль проходил не на стеле, а рядом с ней, и за ее ограду никто не заходил. По ее версии, после праздника туда приезжал мужчина и намеренно разбросал мусор. Организатор допустил, что именно он составил жалобу.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте 33-летний мужчина помочился на памятник мичману корабля «Азов» Александру Домашенко.

ЖЗЛ
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