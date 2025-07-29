Россиянам предложили поехать на любимый курорт богачей со скидками 70 процентов

АТОР: Россияне могут отдохнуть в отелях на Мальдивах со скидкой до 70 процентов

Отели любимого курорта богачей в Южной Азии предложили россиянам отдохнуть летом 2025 года со скидкой до 70 процентов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным источника, желающих поехать на Мальдивах в этом году стало на 15-30 процентов больше по сравнению с 2024 годом. Привлекательным направление делают сезонные скидки на размещение в престижных четырех- и пятизвездочных отелях.

По сообщению российской туристической компании «Интурист», отели Мальдив работают по тарифам низкого сезона до 30 сентября. Разница в цене по сравнению с зимними тарифами может варьироваться от 20 до 70 процентов. Размер скидок зависит от загрузки гостиниц и бронируемой категории номеров или вилл. Также резорты могут предложить бесплатное повышение типа питания или номера.

Так, в первой половине августа 2025 года тур «все включено» (с авиаперелетом) на семь ночей для двоих в отель с четырьмя звездами обойдется в сумму до 430 тысяч рублей, в пятизвездочных гостиницах цена варьируется в зависимости от даты вылета и может составлять от 400 до 550 тысяч рублей. Стоимость прямых рейсов в тропическое государство достигает 185 тысяч рублей с багажом на одного пассажира. Стыковочные перелеты с остановками в Китае, Египте и ОАЭ обойдутся дешевле ― от 71 до 86 тысяч рублей в обе стороны с багажом.

Ранее российским туристам рассказали о скидках на летний отдых в горах Сочи. Отдых в Краснодарском крае может обойтись летом со скидкой до 30 процентов в сравнении с зимними тарифами.