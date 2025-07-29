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11:54, 29 июля 2025МирЭксклюзив

Посольство в Таиланде ответило на вопрос о россиянах в зоне конфликта

Посольство в Таиланде: Информации о россиянах в зоне конфликта не поступало
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

На текущий момент посольство России в Таиланде не располагает информацией о гражданах, находящихся в зоне конфликта с Камбоджей, сообщили в самом дипломатическом представительстве «Ленте.ру».

25 июля Таиланд ввел военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей.

На данный момент информация о находящихся в зоне конфликта россиянах в посольство не поступала

Посольство России в Таиланде

Посольство также рекомендовало российским соотечественникам в Таиланде воздержаться от посещения приграничных с Камбоджей районов и внимательно следить за официальной информацией о развитии ситуации.

Ранее Бангкок обвинил противоборствующую сторону в срыве режима прекращения огня, вступившего в силу в полночь 29 июля. По словам представителя Королевской армии Таиланда Винтая Сувари, провокационные нападения были совершены в нескольких приграничных районах.

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Бангкок обвинил Пномпень в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. В ночь на 24 июля между Таиландом и Камбоджей вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации.

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