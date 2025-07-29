Россиянку приговорили к обязательным работам из-за светильника в виде креста на вечеринке

В Архангельске женщину приговорили к обязательным работам из-за светильника

В Архангельске женщину приговорили к обязательным работам из-за светильника в виде креста на вечеринке. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов.

Россиянку приговорили к 200 часам обязательных работ по уголовному делу об оскорблении чувств верующих.

Осенью 2024 года она устроила в ночном клубе Архангельска вечеринку в честь дня рождения. Следователи установили, что именинница разместила религиозный символ — светильник в виде креста — на мероприятии, «на котором демонстрировалась приверженность к нетрадиционным отношениям полов» [в России законодательно запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения — прим. «Ленты ру»].

По этой причине были оскорблены чувства верующих, которые присутствовали на вечеринке.

До этого стало известно, что россияне начали писать жалобы на депутата Госдумы Нину Останину из-за картинки с Мавзолеем.