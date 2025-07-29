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13:28, 29 июля 2025Спорт

Российские прыгуны в воду завоевали серебро чемпионата мира

Российские прыгуны в воду Шлейхер и Терновой завоевали серебро чемпионата мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали серебро чемпионата мира 2025 года в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россияне получили 428,7 балла. Они уступили победившему китайскому дуэту менее одного балла (429,63). Замкнули тройку сильнейших прыгуны из США (410,7).

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре. Турнир продлится до 3 августа.

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