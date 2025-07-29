Российскую оперную певицу объявили в международный розыск

Украинскую и российскую оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) объявили в России в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.
Артистку обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Поводом стало интервью украинскому телеканалу, в котором Максакова призвала россиян спонсировать Вооруженные силы Украины. Также она осудила российских солдат.
О возбуждении уголовного дела в отношении Максаковой стало известно 6 сентября 2024 года. Год спустя она стала фигуранткой второго дела, которое касается нарушения закона об иноагентах. Известно, что певица не маркировала публикуемые материалы.