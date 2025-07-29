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16:38, 29 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Шансы Трампа обвалить нефтегазовый экспорт России оценили

Доцент Сафонова: Вторичные санкции Трампа не обвалят нефтегазовый экспорт России
Кирилл Луцюк

Фото: РИА Новости

Набор вторичных санкций, которыми пригрозил России президент США Дональд Трамп, потребовавший прекращения конфликта на Украине в 10-12-дневный срок, может оказаться довольно обширным, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Об этом он заявил «Ленте.ру».

По его словам, ключевой элемент этих мер — давление на такие страны, как Китай, Индия или Турция. Им могут ограничить доступ к американскому рынку за счет установления заградительных пошлин. Другими механизмами прессинга является формирование черных списков юридических и физических лиц в странах, которые нарушают санкционный режим. Еще один вариант — это ограничение доступа к американской финансовой системе тем, кто обслуживает сделки с российской нефтью.

Эксперт отметил, что нефтетрейдеры и банки из Китая, Индии, Турции и, возможно, ОАЭ могут попасть под санкции США. Кроме того, Вашингтон может усилить давление на танкерный и страховой бизнес, поддерживающий экспортные возможности России. Еремкин не исключил, что такие шаги могут сказаться на доходах федерального бюджета РФ из-за увеличения дисконта на нефть и снижения физических объемов экспорта. Впрочем, большинство стран продолжит покупать российские энергоносители.

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«На мой взгляд, единственный, кто может снизить свою активность, — это Турция, у которой сохраняется высокая зависимость от западных рынков», — предположил Еремкин.

В свою очередь, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова уверена, что санкциям США не обвалить нефтегазовый экспорт России. Она полагает, что вторичные таможенные пошлины для стран-импортеров приведут к тому, что покупатели российских углеводородов постепенно будут сокращать торговлю с США, а также к новому витку трансформации цепочек поставок.

Кроме того, Сафонова объяснила, что если Россия одномоментно прекратит поставлять свои энергоносители на мировой рынок, то там произойдет коллапс. Крупнейшие импортеры понимают это и не допустят разрушительного воздействия на свою экономику ради удовлетворения американских амбиций.

Ранее экономист Константин Блохин заявил, что Трамп едва ли введет пошлины против России и ее торговых партнеров по истечении озвученного им срока в 10-12 дней.

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