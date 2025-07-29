Связь Трампа с обвиненным в педофилии Эпштейном высмеяли отсылкой к российскому скандалу

Политолог Калачев выложил отсылающий к голой вечеринке мем о Трампе и Эпштейне

Связь президента США Дональда Трампа с обвиненным в педофилии и сексуальной эксплуатации подростков Джеффри Эпштейном высмеяли отсылкой к российскому скандалу из-за голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Отсылающий к событиям в российском клубе мем опубликовал в Telegram политолог Константин Калачев.

На изображении, которое выложил Калачев, к кадру из видео с извинениями за участие в голой вечеринке Филиппа Киркорова (на котором певец заявил, что зашел «не в ту дверь»), добавлено лицо Трампа.

Также на снимке есть подпись: «Я был на острове Эпштейна всего пять минут. Приехал, увидел, что там творится, и сразу уехал. В жизни каждого человека бывает, что он приехал не на тот остров».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн на протяжении пятнадцати лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Обещания опубликовать файлы дела Эпштейна были частью предвыборной программы Дональда Трампа. В итоге он не стал этого делать.