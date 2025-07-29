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12:02, 29 июля 2025Россия

Связь Трампа с обвиненным в педофилии Эпштейном высмеяли отсылкой к российскому скандалу

Политолог Калачев выложил отсылающий к голой вечеринке мем о Трампе и Эпштейне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Связь президента США Дональда Трампа с обвиненным в педофилии и сексуальной эксплуатации подростков Джеффри Эпштейном высмеяли отсылкой к российскому скандалу из-за голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Отсылающий к событиям в российском клубе мем опубликовал в Telegram политолог Константин Калачев.

На изображении, которое выложил Калачев, к кадру из видео с извинениями за участие в голой вечеринке Филиппа Киркорова (на котором певец заявил, что зашел «не в ту дверь»), добавлено лицо Трампа.

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Также на снимке есть подпись: «Я был на острове Эпштейна всего пять минут. Приехал, увидел, что там творится, и сразу уехал. В жизни каждого человека бывает, что он приехал не на тот остров».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн на протяжении пятнадцати лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Обещания опубликовать файлы дела Эпштейна были частью предвыборной программы Дональда Трампа. В итоге он не стал этого делать.

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