Трамп опроверг сообщения о поиске встречи с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что не добивается встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что не добивается встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

Он опроверг сообщения СМИ, в соответствии с которыми якобы ищет возможность провести саммит с китайским лидером. По словам главы Белого дома, это не соответствует действительности. «Я ничего не ищу. Я могу поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено», — написал он, добавив, что «в противном случае не заинтересован в этом».

Ранее Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его с визитом в Китай. Глава Белого дома пообещал встретиться с ним в «недалеком будущем».