Трамп запретил президенту Тайваня останавливаться в США

FT: Администрация Трампа запретила президенту Тайваня останавливаться в США

Администрация президента США Дональда Трампа запретила лидеру Тайваня Лаю Циндэ останавливаться в Нью-Йорке. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что тайваньский президент хотел остановиться в городе по пути в Белиз, Гватемалу и Парагвай, однако американские власти не дали на это разрешения.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Трамп боится принимать Лая Циндэ, так как это может сорвать торговые переговоры с Китаем и возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее власти Тайваня заявили о росте военной активности Китая вокруг острова. Военная напряженность в регионе неуклонно растет с момента вступления в должность президента Тайваня Лая Циндэ, которого китайские власти считают сепаратистом.