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01:37, 29 июля 2025Мир

Трамп запретил президенту Тайваня останавливаться в США

FT: Администрация Трампа запретила президенту Тайваня останавливаться в США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа запретила лидеру Тайваня Лаю Циндэ останавливаться в Нью-Йорке. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что тайваньский президент хотел остановиться в городе по пути в Белиз, Гватемалу и Парагвай, однако американские власти не дали на это разрешения.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Трамп боится принимать Лая Циндэ, так как это может сорвать торговые переговоры с Китаем и возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее власти Тайваня заявили о росте военной активности Китая вокруг острова. Военная напряженность в регионе неуклонно растет с момента вступления в должность президента Тайваня Лая Циндэ, которого китайские власти считают сепаратистом.

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