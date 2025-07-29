Украина запустила по российским объектам крылатую ракету большой дальности

МО РФ: Система ПВО сбила крылатую ракету большой дальности «Нептун»

Украина запустила по российским объектам дозвуковую крылатую ракету большой дальности «Нептун». Это следует из сообщения Министерства обороны России (МО РФ).

По информации оборонного ведомства, ракету сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО). В какие именно объекты целились украинские войска, а также в каком регионе была уничтожена ракета, не уточняется. Кроме того, система ПВО сбила 236 украинских беспилотников.

Украина неоднократно пыталась бить по российским объектам ракетами «Нептун», однако средства ПВО также сбивали их.

Как ранее заявлял российский военный эксперт Алексей Леонков, производители «Нептуна» утверждали, что ракета способна лететь на сотни километров, однако благодаря тому, что она является дозвуковой, системы ПВО России могут успешно сбивать ее. Он отметил, что серийного производства таких ракет у Украины нет.