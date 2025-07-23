ВСУ ударили по России ракетой «Нептун» и управляемыми авиабомбами. В Минобороны рассказали о последствиях

Минобороны: ВС РФ сбили 6 управляемых авиабомб, ракету «Нептун» и 256 дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку удара по российским объектам крылатой ракетой большой дальности «Нептун» и управляемыми авиабомбами. Об этом сообщило Министерство обороны России (МО РФ).

Кроме того, в сторону России было выпущено несколько сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве заверили, что все выпущенные украинской стороной снаряды и дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Министерство обороны России

Российские военные сбивают ракеты и уничтожают места их производства

Впервые российские военные отчитались о перехвате этого вида ракет в августе 2023 года. После этого ведомство неоднократно сообщало об уничтожении «Нептунов». Предыдущий раз это произошло 17 июля. Тогда МО РФ заявило об уничтожении сразу двух крылатых ракет большой дальности.

Как рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру», у Вооруженных сил (ВС) России есть комплексы, которые справляются с этой задачей.

Против них очень хорошо работает наша система С-400 и корабельные средства противовоздушной обороны типа АКАСа Анатолий Матвийчук военный эксперт

Матвийчук добавил, что у России есть снаряды берегового ракетного комплекса «Бал», напоминающие по своим характеристикам украинский «Нептун».

Помимо выпущенных в сторону России ракет ВС РФ также уничтожают места производства «Нептунов». Так, в октябре 2022-го был поражен цех оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, где производились и хранились головные части для украинских противокорабельных ракет. В апреле 2025 года координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об уничтожении цеха по производству двигателей для ракет в Киеве. Он также отметил, что в ходе удара были ликвидированы иностранные инженеры. По его словам, они отвечали за работу станков, поставленных с Запада.

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

«Нептун» создали на основе российской разработки

«Нептун» — украинская крылатая ракета, изначально была создана для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов. Она разработана на основе советской ракеты Х-35 — «Нептун» отличается от нее большей дальностью, размером и системой управления. В ходе спецоперации ее неоднократно использовали для нанесения ударов по российской территории.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что Россия принимала участие в программе морской ракеты для поражения кораблей типа эсминец Х-35.

Потом, когда у нас все пошло, как пошло, на Украине остался некий задел по этой ракете, и они анонсировали, что создали свою ракету на основе Х-35, которая летит дальше, может поражать корабли Алексей Леонков военный эксперт

Военэксперт также отметил, что несмотря на заявленное расстояние в 200-300 километров, которые может пролететь «Нептун», ракета является дозвуковой, и средства противовоздушной обороны эту ракету идентифицируют и сбивают. Он добавил, что доработка этой ракеты без иностранных специалистов и без комплектующих из-за рубежа была бы невозможна.

Модель украинской противокорабельной ракеты «Нептун» Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина заявила о планах модифицировать «Нептун» для удара по Москве

После начала спецоперации на Украине заявили о планах по модификации ракет «Нептун», чтобы они могли использоваться для нанесения удара по Москве и другим целям в России. В частности, планировалось уменьшить массу боевой части ракеты и увеличить объем ее топлива. «Это увеличит дальность и позволит нанести удар по Москве», — заявил украинский чиновник на условиях анонимности.

В марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой ракете. «Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — заявил он и отметил, что «Длинный Нептун» успешно прошел испытания и боевое применение.

Подробности об этой ракете раскрыл обозреватель американского издания 19FortyFive Исаак Зейтц. Он отметил, что новый образец имеет значительные улучшения в дальности, нацеливании и электронике. При этом Зейтц засомневался, что «Длинный Нептун» захотят использовать для ударов по целям в столице России.