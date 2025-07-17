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12:52, 17 июля 2025Россия

Украина выпустила по российским объектам крылатые ракеты большой дальности

МО России: Система ПВО сбила две ракеты большой дальности «Нептун»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина выпустила по российским объектам две крылатые ракеты большой дальности «Нептун». Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По информации оборонного ведомства, обе управляемые ракеты были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО). По каким именно российским объектам пытались бить Вооруженные силы Украины, не уточняется.

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Как ранее отмечал российский военный эксперт Алексей Леонков, производители «Нептуна» утверждали, что ракета способна лететь на сотни километров, однако благодаря тому, что она является дозвуковой, системы ПВО России могут успешно сбивать ее. Он отметил, что серийного производства таких ракет у Украины нет.

«Это штучное производство и штучное применение в ходе комбинированных атак средств воздушного нападения против наших подразделений, в прифронтовых районах в том числе», — подытожил специалист.

Вот это да!
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