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12:52, 30 августа 2023Наука и техника

Украина модифицирует «Нептун» для удара по Москве

The Drive: модифицированные «Нептуны» могут использоваться для удара по Москве

Фото: VoidWanderer / Wikimedia

Украина работает над модификациями дозвуковых крылатых ракет «Нептун», которые могут использоваться для нанесения удара по Москве и другим целям в России. Об этом американскому изданию The Drive на условиях анонимности сообщил украинский чиновник.

По его словам, украинская сторона ввиду имеющихся ограничений для ударов по целям внутри России не может использовать западное оружие. Издание напоминает, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают противокорабельные ракеты «Нептун» с наземных установок.

Согласно The Drive, коррекция траектории ракеты осуществляется посредством Global Positioning System (GPS), тогда как при приближении к конечной точке используется инфракрасная головка самонаведения (ГСН), в память которой предварительно загружено изображение цели. Издание отмечает, что подобный способ наведения на конечном участке траектории делает ракету практически неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам украинского чиновника, в настоящее время дальность «Нептуна», запускаемого с наземной установки и оснащенного 350-килограммовой боевой частью, составляет 400 километров. «Если это правда, то это будет самая дальнобойная и самая мощная ударная ракета, созданная Украиной. Однако у нас нет возможности независимо проверить эти утверждения», — признает издание.

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Собеседник The Drive отмечает, что Украина произвела всего пару десятков «Нептунов». Также источник признает способность российских систем противовоздушной обороны (ПВО) сбивать эти ракеты. По его словам, для атаки на Москву ракета «Нептун» будет модифицирована. В частности, планируется уменьшить массу боевой части ракеты и увеличить объем ее топлива. «Это увеличит дальность и позволит нанести удар по Москве», — сказал чиновник.

Ранее Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

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    Иван Потапов
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