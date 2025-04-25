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11:08, 25 апреля 2025Бывший СССР

Подполье сообщило об уничтоженном в Киеве цехе по производству ракет

Лебедев: В Киеве уничтожен цех по производству ракет РСЗО и «Нептун»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Киеве уничтожен цех по производству ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и «Нептун». Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Уничтожен полностью подземный цех, где было изготовление двигателей для ракет РСЗО и для ракет "Нептун". Также там производились двигатели для БПЛА», — заявил подпольщик.

Лебедев также отметил, что в ходе удара были ликвидированы иностранные инженеры. По его словам, они отвечали за работу станков, поставленных с Запада.

Ранее Сергей Лебедев сообщал, что в Харькове уничтожен цех с немецкими танками Leopard.

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