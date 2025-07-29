Украинский посол сравнил сограждан в Польше с заселившимися в чужую квартиру людьми

Посол Боднар: Поляков раздражают приехавшие в их страну украинцы

Поляков раздражают украинцы, приехавшие в их страну. Об этом заявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар в интервью «РБК-Украина».

«Объясню на простом примере. Представьте: у вас есть квартира, и вы запускаете туда чужого человека — даже не иностранца. На первых порах вы привыкаете, общаетесь, все вроде как нормально. Но проходит время — и это начинает надоедать, раздражать, вызывать дискомфорт», — сказал он, отвечая на вопрос о том, из-за чего отношение к украинцам среди поляков ухудшилось.

Дипломат также отметил, что если первый миллион украинцев, оказавшихся в республике, состоял из трудовых мигрантов, которые работали на низкооплачиваемых должностях, то после начала конфликта на Украине переезжать стали в том числе люди с высшим образованием или собственным бизнесом.

Ранее Боднар заявил, что каждый пятый украинец в Польше подал документы для получения гражданства страны. При этом, по его словам, вернуться на родину хотят 70 процентов граждан Украины, оказавшихся в республике.

