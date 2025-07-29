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05:46, 29 июля 2025Экономика

В Госдуме раскрыли размер пособия по беременности

Буцкая: Размер пособия беременным студенткам зависит от прожиточного минимума
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Размер пособия для беременных студенток варьируется от прожиточного минимума в конкретном регионе. Об этом журналистам РИА Новости рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

По ее словам, региональный прожиточный минимум пособия по беременности для студенток зависит от места, где находится вуз, в котором учится девушка. Оно выплачивается один раз после появления ребенка на свет, отметила Буцкая.

В отличие от пособия по уходу за ребенком, которое может полагаться как маме, папе, так и работающим бабушкам и дедушкам, выплату по беременности может получить только сама студентка, родившая ребенка. Впрочем, никаких ограничений по возрасту для получения пособия нет.

Парламентарий добавила, что самое главное условие — девушка должна учиться на очной форме в профессиональной образовательной организации, вузе, образовательной организации дополнительного профессионального образования или научной организации.

23 июля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток. Как указано в документе, оно возрастет до 100 процентов с 1 сентября текущего года. До этого вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что с сентября выплаты по беременности и родам для молодых женщин, обучающихся на очной форме, составят около 90 тысяч рублей.

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