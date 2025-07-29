В Госдуме высказались о возможностях России защитить Белоруссию от ударов ВСУ

Депутат Госдумы Журавлев: Белоруссии не нужна помощь России в защите от БПЛА

Белоруссия не нуждается в помощи России для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя сообщения о сбитом над Минском дроне в беседе с «Газетой.ру».

Он напомнил, что в 2009 году страны создали единую систему противовоздушной обороны Союзного государства, и с тех пор все ведомства России и Белоруссии сотрудничают в данной области, обмениваясь данным радиолокационных систем и координируясь во время боевых дежурств. Кроме того, российские и белорусские расчеты «договариваются о том, что и когда сбивать».

Парламентарий добавил, что в соответствии с соглашением Москва может предоставить Минску дополнительные зенитно-ракетные комплексы С-400. «Но, как видно по последним событиям, белорусские партнеры и сами пока вполне справляются, ведь вражеский беспилотник — вне зависимости от того, сознательно он был направлен туда или залетел случайно — был вовремя засечен и сбит», — подытожил Журавлев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что, судя по первым данным экспертов, сбитый в Минске беспилотник был украинским. Он также допустил, что Киев назовет произошедшее провокацией со стороны России, либо свяжет инцидент с техническими неполадками.

В ночь на 29 июля в Минске сбили боевой беспилотник, начиненный тротилом. В сети также появились кадры уничтожения дрона.