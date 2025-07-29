В Кремле заявили о приверженности мирному процессу

Песков заявил, что Россия сохраняет приверженность мирному процессу

Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта на Украине и обеспечения своих интересов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в предметном плане не стоит.

До этого Песков заявил, что в Кремле знакомы с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и приняли их к сведению.