В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Дрозденко.

«Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета», — предупредил он.

Позднее Дрозденко заявил об уничтожении дрона в Кингисеппском районе. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 29 июля, беспилотники атаковали город Сальск Ростовской области. По словам местных жителей, в небе над городом прозвучали 4-5 взрывов, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Предположительно, дроны пытаются нанести удар по железнодорожному объекту.